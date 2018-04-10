Дмитрий Азаров оглашает послание к депутатам губдумы и жителям региона

Во вторник, 10 апреля, в Самаре в универсальном комплексе "МТЛ Арена" глава Самарской области Дмитрий Азаров оглашает послание к депутатам губернской думы и жителям региона.

Послание - программный документ, в котором определяются ключевые направления социально-экономического развития региона на ближайший год. Обязанность высшего должностного лица региона - выступить с ежегодным посланием - зафиксирована в уставе Самарской области. Традиционно глава региона выступал с посланием в конце года, однако в 2017-м Дмитрий Азаров решил перенести дату на более поздний срок.

"Считаю для себя важным, чтобы с посланием я выступал после того, как основные задачи и приоритеты расставит президент", - объяснял он ранее.

Напомним, президент Владимир Путин выступил со своим посланием 1 марта. Как подчеркивал Дмитрий Азаров, он лично и представители региональной власти самым внимательным образом изучат этот документ. "Очень внимательно рассмотрим все задачи, которые президент ставит, и то, как мы их будем претворять на территории Самарской области, в послании я изложу", - рассказал он.

Прямую трансляцию мероприятия ведут телеканалы "Россия-24. Самара", "Губерния", "Тольятти-24", "Самара-ГИС", а также официальный сайт правительства области samregion.ru и портал "Волга Ньюс".