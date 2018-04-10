Дмитрий Азаров оглашает послание к депутатам губдумы и жителям региона

Во вторник, 10 апреля, в Самаре в универсальном комплексе "МТЛ Арена" глава Самарской области Дмитрий Азаров оглашает послание к депутатам губернской думы и жителям региона.
Послание - программный документ, в котором определяются ключевые направления социально-экономического развития региона на ближайший год. Обязанность высшего должностного лица региона - выступить с ежегодным посланием - зафиксирована в уставе Самарской области. Традиционно глава региона выступал с посланием в конце года, однако в 2017-м Дмитрий Азаров решил перенести дату на более поздний срок.
"Считаю для себя важным, чтобы с посланием я выступал после того, как основные задачи и приоритеты расставит президент", - объяснял он ранее.
Напомним, президент Владимир Путин выступил со своим посланием 1 марта. Как подчеркивал Дмитрий Азаров, он лично и представители региональной власти самым внимательным образом изучат этот документ. "Очень внимательно рассмотрим все задачи, которые президент ставит, и то, как мы их будем претворять на территории Самарской области, в послании я изложу", - рассказал он.
Прямую трансляцию мероприятия ведут телеканалы "Россия-24. Самара", "Губерния", "Тольятти-24", "Самара-ГИС", а также официальный сайт правительства области samregion.ru и портал "Волга Ньюс".
Последние комментарии
Не ГИБДД, а железнодорожную полицию сокращать нужно. Так сказать служба там мёдом помазана. Одно очковтираткльство.Да и на вокзалах сейчас службы безопасности порядок обеспечивают. Сократить на половину и присоединить к территориальным ОВД. В обеспечение подразделений МВД также входят ОООП (отделы охраны общественного порядка). Иными словами эти отделы обеспечивают ППС разными инструкциями и осуществляют помощь в организации работы ППС. Работа сидячая за компьютером строго с 9 до 18 часов (из которых больше половина времени уходит на чаепитие). Также составление отчётов,справок, проведение проверок (на бумаге) и т.п. Эти подразделения также могут быть госслужащими без погон. Вот где реальная экономия средств без потери качества.
интересно
Кошмарный магазин! Не обращайтесь туда никогда! Сделала заказ на инструмент еще 1 января. Было написано что магазин работает со 2. Ждала звонка весь день 2 и пол дня 3 в итоге позвонила сама—оказалось, что оператор забыл(!) мне перезвонить! Потом оказалось, что цена на инструмент в два раза выше чем на сайте. Приехала, в Академгородк, чтобы оплатить заказ. Продавец магазина ничего не знал о моем заказе—хотя я не однократно(!) просила оператора предупредить продавца, что я приеду с предоплатой. В итоге продавец который ничего вообще не знает ни о каком сайте, полчаса судорожно звонил и выяснял что же это за сайт, что за заказ и как писать чек(!). Хотя на сайте обещали привезти инструмент через две недели, оператор сказал, что он возможно будет только через три. Когда через три недели ничего не приехало я повторно написала менеджеру приложив копию письма с номером заказа. Когда все таки ответили меня попросили прислать им номер заказа, который и так уже был прикреплен к письму цитатой(!). Отправила. Когда ответили—сказали что инструмент уже едет ко мне, просто из-за снежных бурь(!) задерживается. Каких снежных бурь было не понятно, т.к. и у нас и в Москве, откуда, по словам менеджера, ехал инструмент никаких бурь на тот момент не было, как и между ними. Спросила когда ждать—сказали на следующей неделе. На следующей неделе написала снова. И когда больше чем через сутки ответили оказалось что они ВСЕ ЕЩЕ НЕ ЗАКАЗАЛИ МОЙ ИНСТРУМЕНТ и это спустя МЕСЯЦ после даты оплаты(!) заказа! И теперь такого инструмента больше нет в наличии! И заказать они мне его не могут! Почему менеджеры соизволили таки попытаться сделать заказ только спустя месяц после фактической даты заказа и оплаты(!)? Почему кормили сказками про то что инструмент едет и про какие-то нелепые снежные бури?! Никому не советую обращаться в эту контору! Вас только обманут! Еще не известно удастся ли мне вернуть свои деньги или они опять разведут руками, что они ничего не знают и будут пытаться травить очередные сказки про "снежные бури"