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Растениеводство АПК и пищепром

"Станция агрохимической службы "Самарская" знает о почвах все

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Профиль федерального государственного учреждения "Станция агрохимической службы "Самарская" - мониторинг земель сельхозназначения.

Специалисты станции отбирают образцы почв и исследуют их на содержание питательных элементов. На основе полученных результатов они составляют агрохимические картограммы и паспорта полей, планы применения удобрений.

Сотрудники станции также проводят работу по улучшению агрохимического обслуживания и сохранению почвенного плодородия, внедряют в производство эффективные приемы внесения удобрений, проводят отбор почвенных образцов для проведения анализа на безопасность и содержание питательных элементов.

В период заготовки кормов у специалистов компании можно заказать полный зоотехнический анализ заготавливаемой продукции: травяной муки, сена, соломы, силоса, корнеплодов, сенажа.

Станция работает в тесном контакте с министерством сельского хозяйства региона.

443081, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 112б,
тел./факс (846) 951-92-54, 951-93-63,
e-mail: agrohim2007@rambler.ru
e-mail: agrohim_63@mail.ru
http://fgusassmr.narod.ru

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

дань здоровому образу жизни
следствие политики по снижению злоупотребления алкоголем
результат появления рекламы на телевидении
альтернатива алкогольному пиву в различных ситуациях
альтернатива другим безалкогольным напиткам
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