"Станция агрохимической службы "Самарская" знает о почвах все

Профиль федерального государственного учреждения "Станция агрохимической службы "Самарская" - мониторинг земель сельхозназначения.
Специалисты станции отбирают образцы почв и исследуют их на содержание питательных элементов. На основе полученных результатов они составляют агрохимические картограммы и паспорта полей, планы применения удобрений.
Сотрудники станции также проводят работу по улучшению агрохимического обслуживания и сохранению почвенного плодородия, внедряют в производство эффективные приемы внесения удобрений, проводят отбор почвенных образцов для проведения анализа на безопасность и содержание питательных элементов.
В период заготовки кормов у специалистов компании можно заказать полный зоотехнический анализ заготавливаемой продукции: травяной муки, сена, соломы, силоса, корнеплодов, сенажа.
Станция работает в тесном контакте с министерством сельского хозяйства региона.
443081, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 112б,
тел./факс (846) 951-92-54, 951-93-63,
e-mail: agrohim2007@rambler.ru
e-mail: agrohim_63@mail.ru
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Последние комментарии
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