"Станция агрохимической службы "Самарская" знает о почвах все

Профиль федерального государственного учреждения "Станция агрохимической службы "Самарская" - мониторинг земель сельхозназначения.

Специалисты станции отбирают образцы почв и исследуют их на содержание питательных элементов. На основе полученных результатов они составляют агрохимические картограммы и паспорта полей, планы применения удобрений.

Сотрудники станции также проводят работу по улучшению агрохимического обслуживания и сохранению почвенного плодородия, внедряют в производство эффективные приемы внесения удобрений, проводят отбор почвенных образцов для проведения анализа на безопасность и содержание питательных элементов.

В период заготовки кормов у специалистов компании можно заказать полный зоотехнический анализ заготавливаемой продукции: травяной муки, сена, соломы, силоса, корнеплодов, сенажа.

Станция работает в тесном контакте с министерством сельского хозяйства региона.

443081, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 112б,

тел./факс (846) 951-92-54, 951-93-63,

e-mail: agrohim2007@rambler.ru

e-mail: agrohim_63@mail.ru

http://fgusassmr.narod.ru