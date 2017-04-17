"Пекулий" предлагает бескаркасные арочные ангары под ключ

Выбор подрядной организации для строительства ангара - важное и ответственное дело, ведь именно он определяет качество возведенного строения.

Строительство бескаркасных ангаров в последнее время получает все большее распространение. Его главной технологической особенностью является самонесущая конструкция и полное отсутствие традиционного жесткого каркаса. Арочные ангары отличаются минимальным весом, что не требует обустройства тяжелого фундамента, существенно увеличивающего стоимость и сроки строительства. Они возводятся на винтовых или буронабивных сваях.

Компания "Пекулий" строит бескаркасные ангары шириной до 20 метров, при этом они выдерживают снеговую нагрузку до 240 кг на квадратный метр. К созданию бескаркасных ангаров в компании подходят комплексно, начиная с проектирования и заканчивая комплектацией готового здания. Бескаркасные арочные ангары могут использоваться под склады, производственные корпуса, зернохранилища, холодильники.

Производство бескаркасных ангаров происходит непосредственно на стройплощадке. На специальном профилегибочном станке из рулонной высококачественной стали 1,0-1,4 мм изготавливаются холодногнутые арочные дуги нужного радиуса и длины. Дуги объединяются в секции по пять элементов с помощью забортовочной машины, образуя абсолютно герметичные швы по принципу консервной банки. Секции при помощи крана устанавливаются на заранее смонтированный фундамент и объединяются между собой, обеспечивая полную водонепроницаемость конструкции. Сроки возведения арочных сооружений - от 15 до 45 дней, в зависимости от площади, времени года и назначения.

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