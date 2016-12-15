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Экономика и бизнес

Фонд “Навстречу переменам” выбрал лучшие детские проекты в сфере социального предпринимательства

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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7 декабря в Москве прошел финал конкурса социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам". Одноименный фонд, в поддержке которого ключевую роль играет альтернативный оператор мобильной связи Tele2, выбрал четыре наиболее перспективных проекта и вручил их авторам по 1,2 млн руб. на развитие дела.

Конкурс впервые прошел в России пять лет назад как часть глобального проекта Playing for Change. И сейчас, несмотря на то что конкурс стал российским, суть его осталась прежней и европейские традиции сохранились. Участниками конкурса становятся предприниматели из разных уголков страны, стремящиеся улучшить качество жизни детей и подростков в своих регионах. Во время конкурса претенденты на грант получают всестороннюю оценку своих идей и советы по доработке проекта. Ну, а победители, помимо внушительной финансовой помощи, могут рассчитывать и на консультации экспертов-наставников по дальнейшему развитию бизнеса, помогающего детям.

За пять лет конкурс поддержал 25 социальных предпринимателей, чьи проекты улучшили жизни более чем 330 тысяч детей. Однако победить непросто. В основе бизнеса должна лежать инновационная идея, предлагающая реалистическое решение острой и актуальной для детства и юношества проблемы, желательно в масштабах страны. А предприниматель должен быть ориентирован на результат, обладать лидерским потенциалом и, главное, искренним желанием изменить мир детей к лучшему.

В этом году второй по счету всероссийский конкурс стартовал 1 апреля. Восемь месяцев волонтеры, эксперты и сотрудники фонда выбирали из 306 заявок 50 достойных пройти в полуфинал. Претенденты на победу приняли участие в обучающих семинарах и доработали свои идеи. В финал попали восемь сильнейших. Именно они 7 декабря защищали проекты перед двумя составами жюри - "взрослым" и "детским". Каждый претендент в течение пяти минут рассказывал о своем замысле, а затем отвечал на вопросы экспертов и журналистов. В этом году защита проектов впервые проходила публично - чтобы потенциальным участникам будущих конкурсов было понятно, на что следует обращать внимание перед тем, как приступить к реализации той или иной идеи.

К сожалению, участников из Самарской области в этом году было немного, и до финала пока никто из них не добрался. Возможно, уже в следующем году мы сможем порадоваться за своих земляков. "Для нас это важный проект, который мы продолжим поддерживать, - сказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. - Мы работаем в жестком конкурентном бизнесе, но не забываем, что, помимо прибыли, в жизни есть и другие аспекты, которым необходимо уделять внимание. Проект "Навстречу переменам" - возможность для наших сотрудников личным примером и собственным профессионализмом помочь социальным предпринимателям".

Среди тех, кто в этом году оказался в шаге от больших перемен, оказались два центра коррекции аутизма, информационный портал "Правило 15", содержащий обширную и доступную детскому пониманию базу знаний о диабете, а также творческие мастерские, помогающие ребятам определиться с будущей профессией. Эти финалисты могут рассчитывать на фандрайзинг, который в избранных случаях организует Tele2. Кому-то не хватило четкости бизнес-плана, кто-то не смог достаточно полно показать уникальности своего предложения.

"Было три четких лидера, победивших с огромным отрывом - относительно них мы даже не обсуждали детали, - уточнил Сергей Эдмин. - Над одним проектом много спорили, подробно обсуждали уникальность предложения и перспективы его развития. Ведь нам важно, чтобы выбранный проект не прекратил свое существование через год. Была дискуссия и о том, чтобы разделить один из призов пополам. Но мы пришли к выводу, что в данном случае это будет неправильный компромисс, потому что на случай победы у каждого участника бизнес-план расписан под определенную сумму".

Кстати, голоса в "детском" и "взрослом" жюри были равноценными, но юных судей было больше. Как утверждают организаторы, это принципиальное условие конкурса - то, что привлекательность идей оценивают сверстники тех, чью жизнь он должен улучшить.

Кто же победил?

Инженеры-конструкторы Анна и Анатолий Вощиков из Каменска-Уральского разработали и запатентовали устройство, которое адаптирует любой велосипед для детей больных ДЦП. Их миллион двести пойдут на то, чтобы существенно расширить производственные мощности и выйти за рамки города и области.
Наталья Лисковец из Кемерово потратит грант на приложение iDiabet-Mobile, в игровой форме мотивирующее детей-диабетиков регулярно оценивать свое состояние. Оно будет бесплатным для скачивания.

Москвички Маргарита Ребецкая и Виктория Падалко направят деньги на развитие инклюзивного театра "Взаимодействие", в спектаклях которого играют актеры с синдромом Дауна. Наконец, Сергей Умбетов из Барнаула будет продолжать совершенствовать комплекс приборов для детей с ограниченными возможностями зрения. Прежде всего, будет работать над перчаткой, которая способна измерять расстояние до предметов и передавать информацию тактильно - таким образом она заменит незрячим трость. По замыслу автора, позже эта технология эволюционирует в прибор для головы, позволяющий составлять довольно подробное представление об окружающем пространстве. Незрячие будут не видеть, а "слышать" окружающий мир примерно так, как летучие мыши со своим сонаром. "В первый раз я участвовал в конкурсе в прошлом году с нашим центром молодежного инновационного творчества, - поведал Сергей Умбетов. - Проект, с которым я победил теперь, уже существовал на тот момент, но не был готов до конца. В нашей команде есть правило: пока мы не будем точно уверены - никому ничего не скажем. Как только мы все доделали - рискнули пройти все этапы конкурса заново и стали победителями".

Теперь четырем обладателям гранта предстоит за год продемонстрировать рост и выйти на самоокупаемость, в чем им помогут эксперты фонда "Навстречу переменам". А уже 1 апреля 2017 года начнется сбор заявок на новый, третий по счету Всероссийский конкурс социальных предпринимателей. Его организаторы ждут более активного участия регионов, в том числе и Самарской области.

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Последние комментарии

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

Пётр Фескин 15 декабря 2016 14:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:27 Группа "Виктор и Ко" добилась регистрации пристроя к ТЦ "МегаСити"

Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:25 Утвердили планировку территории тренировочной площадки к ЧМ в районе "Русской охоты"

Видно откуда ушки растут.

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:23 Казанский "Унистрой" в 2017 г. начнет строить ЖК в районе ул. М. Горького

Надеюсь не высотки в духе Баранникова?

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Фонд “Навстречу переменам” выбрал лучшие детские проекты в сфере социального предпринимательства

Фонд “Навстречу переменам” выбрал лучшие детские проекты в сфере социального предпринимательства

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