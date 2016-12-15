Участник ДТП, в котором погибли женщина и ребенок, стал фигурантом уголовного дела

Водитель, в ДТП с участием которого погибли женщина и ребенок, может понести уголовную ответственность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП произошло 11 декабря на 62 км трассы Самара — Бугуруслан в Кинельском районе. 46-летний водитель Lada Kalina не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с аналогичной машиной под управлением 30-летнего мужчины.

В результате пассажиры второй машины: 12-летний мальчик и 36-летняя женщина от полученных травм скончались на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек".