Участник ДТП, в котором погибли женщина и ребенок, стал фигурантом уголовного дела

Водитель, в ДТП с участием которого погибли женщина и ребенок, может понести уголовную ответственность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
ДТП произошло 11 декабря на 62 км трассы Самара — Бугуруслан в Кинельском районе. 46-летний водитель Lada Kalina не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с аналогичной машиной под управлением 30-летнего мужчины.
В результате пассажиры второй машины: 12-летний мальчик и 36-летняя женщина от полученных травм скончались на месте происшествия.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек".
Последние комментарии
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.
он не работник прокуратуры вообще, даже близко не был