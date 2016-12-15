В Большой Глушице зафиксировали экстремально низкую температуру воздуха

В четверг, 15 декабря, в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха.

Так, в Большой Глушице похолодало до -29,4°С. Температура воздуха на -0,7 градуса перекрыла предыдущий температурный рекорд, установленный в 1945 году.

Также синоптики сообщают, что в ближайшие дни в Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатических значений на 9 градусов и более, сообщают в Приволжском УГМС.