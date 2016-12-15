В Большой Глушице зафиксировали экстремально низкую температуру воздуха

В четверг, 15 декабря, в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха.
Так, в Большой Глушице похолодало до -29,4°С. Температура воздуха на -0,7 градуса перекрыла предыдущий температурный рекорд, установленный в 1945 году.
Также синоптики сообщают, что в ближайшие дни в Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатических значений на 9 градусов и более, сообщают в Приволжском УГМС.
Последние комментарии
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!
Заметьте, не первый год!
Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"
Согласен с Алексеем полностью. После трала остается пустыня. И это не считая километров сетей , которыми эти барыгобизнесмены уставили всю Волгу и др. водоемы , и им параллелен нерест . Кому война, а кому мать родна. Мелочь на муку, крупняк на рынок. Досадно что штрафы и сроки мизерные. Да и дел на них раз два и обчелся.