16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В области объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных холодов Резиденты технопарка "Жигулевская долина" представляют полезные разработки В выходные в Самарской области потеплеет В "Самарской Луке" ищут умельца, который сможет изготовить костыль для орла Национальный парк "Самарская Лука" представил зимний тур

Экология Общество

В Большой Глушице зафиксировали экстремально низкую температуру воздуха

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 442
Версия для печати

В четверг, 15 декабря, в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха.

Так, в Большой Глушице похолодало до -29,4°С. Температура воздуха на -0,7 градуса перекрыла предыдущий температурный рекорд, установленный в 1945 году.

Также синоптики сообщают, что в ближайшие дни в Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатических значений на 9 градусов и более, сообщают в Приволжском УГМС.

Имеются противопоказания
Опрос от Глазной клиники Бранчевского

У меня ухудшилось зрение. Для улучшения зрения я выберу:

архив опросов

Какие методы борьбы с терроризмом наиболее действенны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Денежкин 29 июня 2016 17:53 Запрет на рыбалку в Самарской области могут продлить до конца июня

Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков

Андрей Еговитин 05 июня 2016 07:24 Запрет на рыбалку в Самарской области могут продлить до конца июня

Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!

Dmitry Lakotsenin 02 сентября 2015 21:04 В районе стрелки рек Волга и Сок незаконно перегружают песок

Заметьте, не первый год!

Павел Торшин 17 июля 2015 04:09 Из Бузулукского бора до 2016 г. уберут все аварийные нефтяные скважины

Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"

Aleksey Sergeev 25 июня 2015 07:36 Самарские рыбколхозы угодили в сети правосудия

Согласен с Алексеем полностью. После трала остается пустыня. И это не считая километров сетей , которыми эти барыгобизнесмены уставили всю Волгу и др. водоемы , и им параллелен нерест . Кому война, а кому мать родна. Мелочь на муку, крупняк на рынок. Досадно что штрафы и сроки мизерные. Да и дел на них раз два и обчелся.

Фото на сайте

В Исаклах прошел экологический карнавал "Голубая лента"

В Исаклах прошел экологический карнавал "Голубая лента"

На рынке на ул. Физкультурной "накрыли" торговцев сетями

На рынке на ул. Физкультурной "накрыли" торговцев сетями

Самарские строители-нефтяники вновь приняли участие в акции "Лес Победы"

Самарские строители-нефтяники вновь приняли участие в акции "Лес Победы"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1