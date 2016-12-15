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Баскетбол Спорт

БК "Самара-2" в первом матче обыграл "Кубань-2" - 60:53

КРАСНОДАР. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 декабря, в очередном матче молодежной лиги ВТБ "Самара-2" в гостях встречалась с "Кубанью-2".

Начало матча осталось за хозяевами: к середине стартового периода краснодарцы вели 7:2. Однако Владимир Радивоевич, Даниил Синегубов и Руслан Адбулбасиров своими попаданиями вывели "Самару" вперед - 9:7. За этим, правда, последовали четыре "сухие" минуты, и период остался за хозяевами - 9:13.

Но и убежать далеко самарцы сопернику не позволили. В первой половине второй десятиминутки Даниил Синегубов и Филипп Стойко (13 очков на двоих) несколько раз выводили нашу команду вперед. А точные броски Владимира Радивоевича и Николая Бушуева лишь укрепили ее преимущество - 29:24 к большому перерыву.

В третьем периоде все те же Радивоевич, Абдулбасиров и Синегубов не позволили краснодарцам приблизиться ближе чем на шесть очков, а за две минуты до завершения десятиминутки Владимир Радивоевич впервые сделал разницу в счете двузначной - 43:32 в пользу "Самары".

Закрыв сопернику путь к своему кольцу на несколько минут в начале заключительного периода, гости усилиями Руслана Абдулбасирова, Даниила Синегубова и Андрея Грачева еще более упрочили свой задел - 54:40. Казалось, судьба матча решена… Но теперь уже самарское нападение настигла "засуха" - команда не могла поразить кольцо хозяев даже с линии штрафных. И за две минуты до финальной сирены краснодарцы подобрались практически вплотную - 54:50.

Треха Андрея Грачева их несколько остудила, но понервничать в концовке "Самаре" все-таки пришлось. Тем не менее победу она уже не отдала - 60:53, сообщает официальный сайт клуба.

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