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Муниципалитеты Власть и политика

Сызранская дума уточнила бюджет на текущий год

СЫЗРАНЬ. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня под председательством Сергея Ананьева состоялось внеочередное заседание думы Сызрани, на котором обсуждалось внесение изменений в бюджет. Это уже 15-я корректировка местной казны в текущем году. Причем большинство таких решений увеличивали доходы и расходы городского округа.

По словам руководителя финансового управления муниципалитета Ларисы Смирновой, благодаря грамотной работе городских специалистов с региональными министерствами, удалось получить кредит в 42,5 млн руб. из бюджета Самарской области всего под 2,5 процента годовых. Таким образом, экономия по обслуживанию долга за два года составит более 8 млн рублей.

6,2 млн руб. пойдут на капремонт дорог, 23,8 млн руб. - на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, более 10 млн руб. - на капремонт пищеблоков и зданий школ, 2,2 млн руб. - на аналогичные цели по городскому ДК.

Кроме того, администрация предложила заменить коммерческий кредит, взятый в предыдущие годы с достаточно высокой процентной ставкой, на более выгодный, полученный в результате недавнего аукциона. От этой операции город выигрывает еще 553 тыс. рублей.

Основные параметры бюджета остались прежними. Парламентарии одобрили корректировку кредитной политики муниципалитета и единодушно проголосовали за предложенные изменения.

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