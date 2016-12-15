Сызранская дума уточнила бюджет на текущий год

Сегодня под председательством Сергея Ананьева состоялось внеочередное заседание думы Сызрани, на котором обсуждалось внесение изменений в бюджет. Это уже 15-я корректировка местной казны в текущем году. Причем большинство таких решений увеличивали доходы и расходы городского округа.
По словам руководителя финансового управления муниципалитета Ларисы Смирновой, благодаря грамотной работе городских специалистов с региональными министерствами, удалось получить кредит в 42,5 млн руб. из бюджета Самарской области всего под 2,5 процента годовых. Таким образом, экономия по обслуживанию долга за два года составит более 8 млн рублей.
6,2 млн руб. пойдут на капремонт дорог, 23,8 млн руб. - на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, более 10 млн руб. - на капремонт пищеблоков и зданий школ, 2,2 млн руб. - на аналогичные цели по городскому ДК.
Кроме того, администрация предложила заменить коммерческий кредит, взятый в предыдущие годы с достаточно высокой процентной ставкой, на более выгодный, полученный в результате недавнего аукциона. От этой операции город выигрывает еще 553 тыс. рублей.
Основные параметры бюджета остались прежними. Парламентарии одобрили корректировку кредитной политики муниципалитета и единодушно проголосовали за предложенные изменения.
Последние комментарии
Строительство упорно шагает к берегу Волги.
Скажите, пожалуйста, а чем закончилась аналогичная проверка в гимназии №3 в 2014-15 г.г.? Кажется, ничем. А там всё было гораздо хуже.
А для чего тогда проводятся публичные слушания. Завод 4 месяца как уже работает, а результаты по смене зонирования территории и Правил застройки 5 ноября. Конечно же и жители Крутых Ключей и п.Озерки и п. Козелки и Шведской слободы будут против. Жаль, что большинство не просматривают местные СМИ и не знают о том, какой их ожидает "СЮРПРИЗ" после того, как завод начнет работать в полную силу. У нашей семьи была дача на 172 км., там же в 80-е годы работал точно такой же завод. С участка мы приезжали как шахтеры после смены, а весь урожай подолгу в воде вымачивали , чтобы копоть с фруктов на дно посуды осела. И тут тоже завод же не под стеклянным колпаком работать будет. Ветер с асфальтовой пылью и школу и детский садик достанет. Все это грустно, потому что тот, кто будет владеть этим хозяйством уж точно не здесь живет. ему-то точно безразлично мнение жителей микрорайона и поселков.
А про транспорт молчание
Стоит пожелать удачи и порадоваться за молодые кадры!