В Тольятти полиция и ОМОН накрыли покерный клуб в жилом доме

В ночь с 14 на 15 декабря в Тольятти прокуратура и полиция при силовой поддержке ОМОНа провели совместную операцию, в результате которой был ликвидирован незаконный игровой салон.

По данным прокуратуры Самарской области, он располагался в цокольном этаже пристроя к жилому дому № 43 по ул. 70 лет Октября.

На момент проверки там находились 12 человек, среди которых был организатор, дилер и 10 игроков. Клиенты салона играли в покер на деньги, приобретая фишки у организатора.

В помещении обнаружены два стола для игры в покер, фишки на сумму, эквивалентную не менее 1 млн руб., четыре колоды карт.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.