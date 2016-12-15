В Тольятти полиция и ОМОН накрыли покерный клуб в жилом доме

В ночь с 14 на 15 декабря в Тольятти прокуратура и полиция при силовой поддержке ОМОНа провели совместную операцию, в результате которой был ликвидирован незаконный игровой салон.
По данным прокуратуры Самарской области, он располагался в цокольном этаже пристроя к жилому дому № 43 по ул. 70 лет Октября.
На момент проверки там находились 12 человек, среди которых был организатор, дилер и 10 игроков. Клиенты салона играли в покер на деньги, приобретая фишки у организатора.
В помещении обнаружены два стола для игры в покер, фишки на сумму, эквивалентную не менее 1 млн руб., четыре колоды карт.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))