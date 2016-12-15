Автомобилистка на Mazda сбила пенсионерку и ребенка в Самаре

В среду, 14 декабря, в Самаре в ДТП пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 12:00 на ул. Советской Армии 53-летняя водитель Mazda, поворачивая налево, сбила 72-летнюю пенсионерку и 12-летнюю девочку, переходивших проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии пешеходов с ушибами различных частей тела доставили в медицинские учреждения.