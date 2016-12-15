В Тольятти закрыли автомойку, организованную на дачном участке

В Тольятти приставы закрыли автомойку, незаконно работавшую на дачном участке женщины. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Предпринимательница из Тольятти решила открыть собственное дело и организовала на садовом участке автомойку. Это не устроило владельцев соседних дач, а также мэрию города, которая и обратилась в суд.

В итоге суд постановил деятельность мойки прекратить. Однако женщина не торопилась исполнять решение суда.

В ноябре 2016 г. приставы Центрального района обнаружили, что автомойка все еще продолжала работать.

В итоге работу предприятия все же остановили. Приставы опломбировали ворота одноэтажного нежилого помещения, а женщине вручили предупреждение об ответственности в случае нарушения целостности пломбы.