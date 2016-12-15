В Тольятти закрыли автомойку, организованную на дачном участке

В Тольятти приставы закрыли автомойку, незаконно работавшую на дачном участке женщины. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
Предпринимательница из Тольятти решила открыть собственное дело и организовала на садовом участке автомойку. Это не устроило владельцев соседних дач, а также мэрию города, которая и обратилась в суд.
В итоге суд постановил деятельность мойки прекратить. Однако женщина не торопилась исполнять решение суда.
В ноябре 2016 г. приставы Центрального района обнаружили, что автомойка все еще продолжала работать.
В итоге работу предприятия все же остановили. Приставы опломбировали ворота одноэтажного нежилого помещения, а женщине вручили предупреждение об ответственности в случае нарушения целостности пломбы.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Ура!😊😊😊