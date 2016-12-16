Пропавшие в Тольятти школьницы найдены живыми и здоровыми

В четверг, 15 декабря, вечером в результате поисковых мероприятий, пропавшие 9 декабря в Тольятти 13-летняя Диана Глухова и 12-летняя Анастасия Карпова были найдены, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МВД России по Самарской области.
Как установили полицейские, школьницы находились в гостях у своей знакомой. Противоправных действий в их отношении не совершалось, их жизни и здоровью ничто не угрожает.
Напомним, ранее в полицию за помощью обратились родители девочек, которые, по их словам, ушли из дому в школу и не вернулись.
Сразу после поступления заявления личный состав отдела полиции №22 Управления МВД России по г. Тольятти был ориентирован на поиск пропавших. Приметы несовершеннолетних оперативный дежурный направил патрульным экипажам, охраняющим общественную безопасность на городских улицах, а также в соседние отделы полиции.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили круг общения подростков, опросили друзей и родственников девочек. Полицейские обследовали чердаки и подвалы жилых домов, находящихся поблизости от адреса проживания детей, опросили посетителей торговых центров, находящихся во всех трех районах города. В мероприятиях по розыску, помимо полицейских, приняли участие волонтеры.
По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Дерево находится за пределами придомовой территории, определенной приложением №5 к договору управления. В администрацию Октябрьского района направлялась информация о необходимости сноса дерева.
Авария произошла по вашей вине? Может быть потому что она произошла по вашей вине, поэтому вы никуда не обращались. Если же не по вашей и вы столько страдали и жили на больничный (что достаточно странно), то вы героиня и святой человек. Не требовать возмещения вреда и компенсации - это сила!!! А девушке скорейшего выздоровления! Дерево упало не по ее вине, а по вине ответственных должностных лиц. И почему она должна молчать и терпеть. Странное обвинение - в "нытье", может это просто зависть, что свою ситуацию Марина нигде не осветила. Но это не проблемы пострадавшей девушки.
Читаешь данную статью и удивляешься-сколько нытиков появилось.Пишу так как сама была в данной ситуации.(Только не де дерево а авария)Переломы были на трёх позвонках -один грудной отдел-другие два позвоночный.Что намного хуже.Да неудобно месяц в лежачем положение.Три месяца сидеть нельзя.Да нужна временами физическая помощь.Муж со мной сидел-жили на больничный.больничный пол года.Но это же не трагедия.Человек может двигаться-ходить и.т.д.Неудобно больше морально.Корсет стоит в порядке трёх тысяч.Снимки делает поликлиника-БЕСПЛАТНО.Процедуры как таковые не нужны никакие.Так что это похоже больше на желание поправить свои финансы за чужой счёт.Судить людям.(Понятно что дети-но это жизнь а перелом зарастает без последствий)Тут нет ничего тяжёлого-обыкновенные тяготы жизни.
Не знаю, на сколько может быть связано появление запаха газа в Новокуйбышевске и Зубчаниновке. Думаю, что подтвердить или опровергнуть саму возможность такой связи специалистам не сложно. Но вернемся к запаху, похожему на запах газа в Промышленном и Кировском районах города. Живу на 15 этаже дома 89 по Вольской уже почти 5 лет. Дыхалка после Чернобыля, следовательно весьма чувствительна к любым органическим примесям в воздухе. Так вот, запах газа часто ощущаю все эти годы, что доставляет мне много неприятных хлопот. Происходит такое в промежуток времени между 20-21 часом и часов до 2-4 ночи. Такая роза ветров в этом районе. В это время часто ветер с реки в город, а потом штиль. И пока не подует куда в сторону, т.е вдоль реки, этот смрад стоит. Связываю происхождение этого с двумя факторами, перепроверить которые не могу. Это или испытания двигателей на моторостроительном заводе, или при определенных состояниях вертикальной устойчивости воздуха, воздух с вентиляционных каналов не уходит вверх, а опускается вниз. Может быть мои наблюдения в чем-то помогут специалистам, а может они меня достоверно убедят в не правоте. Я в прошлом военный врач токсиколог-радиолог. С уважением, Владимир.
У рено двигатель не затопило а у приоры утонул опять не повезло отечественному авто прому :))