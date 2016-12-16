Пропавшие в Тольятти школьницы найдены живыми и здоровыми

В четверг, 15 декабря, вечером в результате поисковых мероприятий, пропавшие 9 декабря в Тольятти 13-летняя Диана Глухова и 12-летняя Анастасия Карпова были найдены, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МВД России по Самарской области.

Как установили полицейские, школьницы находились в гостях у своей знакомой. Противоправных действий в их отношении не совершалось, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Напомним, ранее в полицию за помощью обратились родители девочек, которые, по их словам, ушли из дому в школу и не вернулись.

Сразу после поступления заявления личный состав отдела полиции №22 Управления МВД России по г. Тольятти был ориентирован на поиск пропавших. Приметы несовершеннолетних оперативный дежурный направил патрульным экипажам, охраняющим общественную безопасность на городских улицах, а также в соседние отделы полиции.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили круг общения подростков, опросили друзей и родственников девочек. Полицейские обследовали чердаки и подвалы жилых домов, находящихся поблизости от адреса проживания детей, опросили посетителей торговых центров, находящихся во всех трех районах города. В мероприятиях по розыску, помимо полицейских, приняли участие волонтеры.

По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.