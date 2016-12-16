В Самаре завершены ремонтные работы на теплосети по ул. Карбышева

В четверг, 15 декабря, в 19:00 специалисты "Предприятия тепловых сетей" завершили сварочные работы на месте повреждения теплосети в районе пересечения улиц Карбышева и Сорокина, сообщает пресс-служба предприятия.
В результате был заменен фрагмент изношенного трубопровода длиной 5 метров. В ближайшее время теплоэнергетики совместно с управляющими компаниями начнут работу по переводу потребителей с временной на штатную систему подачи тепла.
Напомним, накануне было выявлено повреждение теплосети диаметром 600 мм в районе пересечения улиц Карбышева и Сорокина. Для оперативного устранения повреждения к работам привлечен персонал трех аварийно-ремонтных бригад и необходимое количество техники. Для всех потребителей было сохранено отопление и горячее водоснабжение по резервной схеме. Работы проводились под контролем департамента городского хозяйства и экологии Самары. Специалисты "ПТС" совместно с представителями управляющих компаний вели мониторинг температуры в помещениях потребителей.
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Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.