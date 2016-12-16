В Самаре завершены ремонтные работы на теплосети по ул. Карбышева

В четверг, 15 декабря, в 19:00 специалисты "Предприятия тепловых сетей" завершили сварочные работы на месте повреждения теплосети в районе пересечения улиц Карбышева и Сорокина, сообщает пресс-служба предприятия.

В результате был заменен фрагмент изношенного трубопровода длиной 5 метров. В ближайшее время теплоэнергетики совместно с управляющими компаниями начнут работу по переводу потребителей с временной на штатную систему подачи тепла.

Напомним, накануне было выявлено повреждение теплосети диаметром 600 мм в районе пересечения улиц Карбышева и Сорокина. Для оперативного устранения повреждения к работам привлечен персонал трех аварийно-ремонтных бригад и необходимое количество техники. Для всех потребителей было сохранено отопление и горячее водоснабжение по резервной схеме. Работы проводились под контролем департамента городского хозяйства и экологии Самары. Специалисты "ПТС" совместно с представителями управляющих компаний вели мониторинг температуры в помещениях потребителей.