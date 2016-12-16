Мэрия Самары откажется от песчано-соляной смеси в пользу реагентов с 2017 года

С 2017 г. мэрия Самары откажется от песчано-соляной смеси для обработки улиц в пользу реагентов. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил директор МП "Благоустройство" Алексей Власов на встрече с главой Самары Олегом Фурсовым.

Фурсов посетил дорожный участок муниципального предприятия "Благоустройство" в Железнодорожном районе и пообщался с трудовым коллективом предприятия, а также познакомился с новейшими образцами снегоуборочной техники.

"В следующем году в планах предприятия - полностью перейти с песчано-соляной смеси на полный технологический цикл обработки города реагентами", - сообщил Власов.

"Новая техника позволяет сократить расход реагента на 12% за счет автономной системы разбрасывания", - также отметил директор МП.

Речь шла о шести новых экземплярах техники, которые накануне на бесплатной основе были предоставлены производителями для тестового использования.

Напомним, текущей зимой МП проводит эксперимент по применению разных видов реагента, по итогам которого будет выбран оптимальный по цене и противогололедному эффекту.

Помимо этого, Алексей Власов рассказал, что в этом году увеличилась численность дорожных рабочих, внесены изменения в логистику движения уборочной техники, изменилась сменность выхода сотрудников на уборку улиц. Это позволило увеличить производительность труда и сократить время уборки города после сильнейших снегопадов до 6-12 часов.

Также директор МП "Благоустройство" доложил, что в эти дни приоритетом для предприятия является работа по вывозу снега с дорог в преддверии надвигающихся снегопадов. Всего с начала сезона с улиц города на полигоны вывезено более 35 тысяч тонн снега. Предприятие наладило тесное взаимодействие с дорожной инспекцией для оперативной эвакуации легкового транспорта, мешающего качественной уборке улиц.

Глава Самары положительно оценил работу коллектива МП "Благоустройство" по уборке города, а также отметил, что благоустройство и чистота улиц - одно из приоритетных условий комфортного проживания в городе.