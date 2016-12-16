Мэрия Самары откажется от песчано-соляной смеси в пользу реагентов с 2017 года

С 2017 г. мэрия Самары откажется от песчано-соляной смеси для обработки улиц в пользу реагентов. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил директор МП "Благоустройство" Алексей Власов на встрече с главой Самары Олегом Фурсовым.
Фурсов посетил дорожный участок муниципального предприятия "Благоустройство" в Железнодорожном районе и пообщался с трудовым коллективом предприятия, а также познакомился с новейшими образцами снегоуборочной техники.
"В следующем году в планах предприятия - полностью перейти с песчано-соляной смеси на полный технологический цикл обработки города реагентами", - сообщил Власов.
"Новая техника позволяет сократить расход реагента на 12% за счет автономной системы разбрасывания", - также отметил директор МП.
Речь шла о шести новых экземплярах техники, которые накануне на бесплатной основе были предоставлены производителями для тестового использования.
Напомним, текущей зимой МП проводит эксперимент по применению разных видов реагента, по итогам которого будет выбран оптимальный по цене и противогололедному эффекту.
Помимо этого, Алексей Власов рассказал, что в этом году увеличилась численность дорожных рабочих, внесены изменения в логистику движения уборочной техники, изменилась сменность выхода сотрудников на уборку улиц. Это позволило увеличить производительность труда и сократить время уборки города после сильнейших снегопадов до 6-12 часов.
Также директор МП "Благоустройство" доложил, что в эти дни приоритетом для предприятия является работа по вывозу снега с дорог в преддверии надвигающихся снегопадов. Всего с начала сезона с улиц города на полигоны вывезено более 35 тысяч тонн снега. Предприятие наладило тесное взаимодействие с дорожной инспекцией для оперативной эвакуации легкового транспорта, мешающего качественной уборке улиц.
Глава Самары положительно оценил работу коллектива МП "Благоустройство" по уборке города, а также отметил, что благоустройство и чистота улиц - одно из приоритетных условий комфортного проживания в городе.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.