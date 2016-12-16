В АСАДО отменили новогодний корпоратив на бюджетные средства после прокурорской проверки

Государственное казенное предприятие Самарской области "Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области" отказалось от проведения новогоднего корпоратива за счет бюджетных средств после прокурорской проверки, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Напомним, 25 октября текущего года предприятием была размещена закупка на организацию и проведение новогоднего представления на общую сумму более 299 тыс. рублей. В соответствии с документацией, размещенной организацией на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, мероприятие рассчитывалось на 90 человек.
Однако данной закупкой заинтересовалась прокуратура Железнодорожного района, которая в ходе проведенной проверки выяснила, что при значительной убыточности АСАДО планировало проведение мероприятия, не связанное с основными формами деятельности, что способствовало возникновению субсидиарной ответственности собственников его имущества - органов государственной власти.
По данному факту прокуратурой района в адрес предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое находится на стадии рассмотрения.
В настоящее время вышеуказанная закупка отменена.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Ура!😊😊😊