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Общество

В АСАДО отменили новогодний корпоратив на бюджетные средства после прокурорской проверки

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Государственное казенное предприятие Самарской области "Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области" отказалось от проведения новогоднего корпоратива за счет бюджетных средств после прокурорской проверки, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Напомним, 25 октября текущего года предприятием была размещена закупка на организацию и проведение новогоднего представления на общую сумму более 299 тыс. рублей. В соответствии с документацией, размещенной организацией на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, мероприятие рассчитывалось на 90 человек.

Однако данной закупкой заинтересовалась прокуратура Железнодорожного района, которая в ходе проведенной проверки выяснила, что при значительной убыточности АСАДО планировало проведение мероприятия, не связанное с основными формами деятельности, что способствовало возникновению субсидиарной ответственности собственников его имущества - органов государственной власти.

По данному факту прокуратурой района в адрес предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое находится на стадии рассмотрения.

В настоящее время вышеуказанная закупка отменена.

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