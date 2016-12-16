В АСАДО отменили новогодний корпоратив на бюджетные средства после прокурорской проверки

Государственное казенное предприятие Самарской области "Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области" отказалось от проведения новогоднего корпоратива за счет бюджетных средств после прокурорской проверки, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Напомним, 25 октября текущего года предприятием была размещена закупка на организацию и проведение новогоднего представления на общую сумму более 299 тыс. рублей. В соответствии с документацией, размещенной организацией на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, мероприятие рассчитывалось на 90 человек.

Однако данной закупкой заинтересовалась прокуратура Железнодорожного района, которая в ходе проведенной проверки выяснила, что при значительной убыточности АСАДО планировало проведение мероприятия, не связанное с основными формами деятельности, что способствовало возникновению субсидиарной ответственности собственников его имущества - органов государственной власти.

По данному факту прокуратурой района в адрес предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое находится на стадии рассмотрения.

В настоящее время вышеуказанная закупка отменена.