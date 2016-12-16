Россельхозбанк стал лауреатом премии Cbonds Awards-2016

Россельхозбанк удостоен премии Cbonds Awards-2016 в номинации "Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций". Церемония награждения состоялась в рамках XIV Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге.
Премия была присуждена банку за выпуск субординированных рублевых облигаций без установленного срока погашения объемом 5 млрд рублей. Россельхозбанк стал первым российским эмитентом, осуществившим размещение таких бумаг на локальном долговом рынке.
Размещение вызвало значительный интерес со стороны широкого круга участников рынка. Помимо управляющих, страховых и инвестиционных компаний, в нем активно участвовали инвесторы-физлица, доля которых в аллокации составила порядка 15%.
Привлеченные на долговом рынке средства были направлены в капитал первого уровня Россельхозбанка, что позволило повысить показатели достаточности основного капитала и собственных средств, а также обеспечило сохранение высоких темпов кредитования российского агропромышленного комплекса.
Последние комментарии
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.
предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.
А почему бы и не выбрать одну из самых продвинутых услуг Сбера, которая как раз нормально работает.