Исследование: самарское метро является самым недоступным в России

Самарское метро является самым недоступным в России и вторым по недоступности в мире, если судить по стоимости разовой поездки и средней зарплате в городе. Об этом сообщает издание Griffon, занимающееся исследованием общественного мнения.

Согласно расчетам, приведенным изданием на базе данных Росстата, на среднюю зарплату самарца можно приобрести 1074 разовых билета на проезд. Это второе место в мире по "недоступности" метро (первое занимает Лондон - 569 билетов) и первое по России.