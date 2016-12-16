СМИ: полицейский и его жена стали жертвой уличной разборки

Начальник полиции Отрадного Дмитрий Вашуркин и его супруга Екатерина стали жертвой уличной разборки, пишет "Комсомольская правда в Самаре" со ссылкой на источник в органах.

По данным собеседника издания, ночью 11 декабря семья возвращалась со свадьбы друзей и решила погулять недалеко от сквера Калинина на Безымянке. В магазине к паре привязалась "местная шпана", которой якобы что-то не понравилось в поведении мужчины.

Полицейский с женой уехали с места конфликта на такси, оппоненты поехали за ними. Вашуркиных избили и начали обшаривать дом, а когда обнаружили служебное удостоверение, решили их убить, несколько раз ударив топором.

Якобы нападавших удалось задержать благодаря показаниям выжившего Дмитрия Вашуркина.

Такая версия событий расходится с заявлениями Следственного комитета, где утверждают, что нападавшие поджидали семью в доме. Однако в МВД сообщали, что главу семьи вызвали для разговора на улицу. При этом, впрочем, по данным полицейских, злоумышленники, хотя и встретили потерпевших в магазине, но проследили за ними "с целью завладения имуществом".

Официально подробности преступления пока не раскрываются.

Напомним, в четверг, 15 декабря, стало известно о задержании пятерых подозреваемых в нападении на Вашуркиных.