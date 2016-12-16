На трассе М-5 под Тольятти при столкновении с грузовиком погиб пассажир легковушки

В пятницу, 16 декабря, на трассе М-5 в Ставропольском районе участником ДТП с трагическими последствиями стал 32-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, около 2:00 ехавший со стороны Самары в направлении Тольятти, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути на 1001 км трассы М-5 водитель иномарки не выбрал скоростной режим, позволяющий полностью контролировать дорожную обстановку, не справился с управлением и врезался в грузовик DAF, который стоял на правой полосе из-за поломки.
В результате ДТП от полученных травм скончался 38-летний пассажир легкового автомобиля, а его водитель доставлен в лечебное учреждение с различными травмами.
По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.
он не работник прокуратуры вообще, даже близко не был