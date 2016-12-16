На трассе М-5 под Тольятти при столкновении с грузовиком погиб пассажир легковушки

В пятницу, 16 декабря, на трассе М-5 в Ставропольском районе участником ДТП с трагическими последствиями стал 32-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, около 2:00 ехавший со стороны Самары в направлении Тольятти, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути на 1001 км трассы М-5 водитель иномарки не выбрал скоростной режим, позволяющий полностью контролировать дорожную обстановку, не справился с управлением и врезался в грузовик DAF, который стоял на правой полосе из-за поломки.

В результате ДТП от полученных травм скончался 38-летний пассажир легкового автомобиля, а его водитель доставлен в лечебное учреждение с различными травмами.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.