В Сызранском районе столкнулись грузовик и фургон Citroen

В Сызранском районе 15 декабря произошло ДТП с участием грузовика и фургона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 14:05 на 902 км трассы М-5 39-летний водитель грузовика Scania, ехавший со стороны Самары, по предварительной версии полицейских, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Citroen.

В результате аварии 43-летний водитель фургона получил травмы, с которыми мужчину доставили в больницу.