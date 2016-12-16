16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Кинель-Черкасском районе пострадал водитель "четырнадцатой", столкнувшийся с КамАЗом На перекрестке ул. Каховской и пр. Юных Пионеров грузовая "газель" завалилась на крышу Ford В Самаре водителя троллейбуса судят за наезд на пенсионерку В историческом центре Самары легковушка врезалась в дом При столкновении четырех машин в Волжском районе погиб водитель "Газели"

ДТП Происшествия

В Сызранском районе столкнулись грузовик и фургон Citroen

СЫЗРАНЬ. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 89
Версия для печати

В Сызранском районе 15 декабря произошло ДТП с участием грузовика и фургона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

В 14:05 на 902 км трассы М-5 39-летний водитель грузовика Scania, ехавший со стороны Самары, по предварительной версии полицейских, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Citroen.

В результате аварии 43-летний водитель фургона получил травмы, с которыми мужчину доставили в больницу.

Имеются противопоказания
Опрос от Глазной клиники Бранчевского

У меня ухудшилось зрение. Для улучшения зрения я выберу:

архив опросов

Какие методы борьбы с терроризмом наиболее действенны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Алексеев 10 декабря 2016 16:02 Столкновение трамваев на Барбошиной поляне могло произойти по вине водителя-стажера

Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.

Евгений Андреев 16 ноября 2016 22:20 В Отрадном нетрезвая девушка без водительских прав за рулем Lada Kalina устроила ДТП со смертельным исходом

чем только думают когда пьяными садятся за руль?

Иван Иваныч 17 октября 2016 17:25 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...

Hamaruba Tonga 14 октября 2016 17:19 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.

Natalya Ehldarova 14 октября 2016 09:57 Водителя Range Rover, участвовавшего в ДТП на ул. Ново-Садовой, накажут за опасное вождение

он не работник прокуратуры вообще, даже близко не был

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1