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Россельхозбанк предлагает открыть вклад с повышенной ставкой

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк повысил процентные ставки по вкладу "Классический" в рублях при размещении средств на срок от 31 до 270 дней. В период с 12 декабря 2016 года по 15 января 2017 года включительно на данные сроки установлены повышенные процентные ставки, размер которых достигает 8,2% годовых. Повышение ставок в рамках акции составило до 2 п.п. в зависимости от срока размещения средств.

Минимальный размер первоначального взноса - 3 тыс. рублей, максимальная сумма вклада не ограничена. По выбору клиента проценты по вкладу могут выплачиваться в конце срока действия вклада, ежемесячно на счет либо капитализироваться. Пополнение депозита, а также совершение расходных операций не предусмотрено.

Открыть вклад можно в офисах банка, а также посредством дистанционных каналов обслуживания. Дополнительно при открытии вклада на сумму от 50 тыс. руб. выпускается бесплатная карта "Амурский тигр" с начислением процентов на остаток средств на карте в размере 7% годовых.

С подробной информацией о вкладе "Классический" можно ознакомиться на сайте банка: http://www.rshb.ru/natural/deposits/classical/.

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