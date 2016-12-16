Задержанные в Самаре пособники ИГИЛ поддерживали связь с боевиками в Сирии

Задержанные 15 декабря сотрудниками УФСБ по Самарской области по подозрению в пособничестве запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и изготовлении самодельного взрывного устройства являются гражданами двух азиатских республик бывшего СССР 1992 и 1995 годов рождения, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

По данным силовиков, подозреваемые снимали квартиру на ул. Товарной в пос. Зубчаниновка и работали в Самаре в различных коммерческих организациях. Один трудился грузчиком, другой - экспедитором. По версии правоохранителей, они помогали землякам в легализации в Самарской области, придерживались радикальных взглядов и поддерживали связь с боевиками ИГИЛ в Сирии.

Информация об их причастности к террористической организации и о том, что они могут хранить дома взрывное устройство, была получена сотрудниками УФСБ по Самарской области оперативным путем.

Силовики задержали подозреваемых утром 15 декабря в Самаре. А перед проведением обыска в их квартире на ул. Товарной жильцы дома были эвакуированы. При обыске сотрудники ФСБ обнаружили готовое к использованию самодельное взрывное устройство на основе селитры, эквивалентное по мощности 1 кг в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами, и схему его изготовления, предположительно, переданную им вербовщиком ИГИЛ. Силовики деактивировали бомбу и передали ее экспертам. А в автомобиле, которым пользовались подозреваемые, силовики изъяли провода, кусачки и скотч, которые могли использоваться при изготовлении СВУ.

Сейчас подозреваемые задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по п. 2 ст. 223.1 УК РФ. В ближайшее время следствие планирует выйти в суд с ходатайством об аресте мужчин.