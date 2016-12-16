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Образование Общество

Заявлений о приеме в гимназии Самары в три раза больше, чем мест

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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За первые 15 минут приема заявлений от родителей будущих первоклассников гимназий, стартовавшего в пятницу, 16 декабря, в 09:00, заявок поступило втрое больше, чем мест в учебных заведениях, сообщает samru.ru со ссылкой на городской департамент образования.

Родители, которые желают, чтобы их дети учились именно в этих заведениях, подали через электронную форму 2894 заявления. При этом, как пояснил источник, плановых мест в данных учебных учреждениях - тысяча.

В течение трех рабочих дней все заявившиеся должны принести документы в выбранное учреждение. Заявки на каждого ребенка будут рассматриваться до семи дней, после чего будет ясно, принят малыш в конкретный первый класс или нет.

Речь идет о 17 гимназиях и лицеях, за которыми закреплена территория всего города: МБОУ Гимназия №1, МБОУ Гимназия №133, МБОУ Лицей авиационного профиля №135, МБОУ Лицей философии планетарного гуманизма, МБОУ гимназия №11, МБОУ Самарская Вальдорфская школа, МБОУ Самарский спортивный лицей, МАОУ Самарский лицей информационных технологий, МАОУ Самарский медико-технический лицей, МБОУ Гимназия №2, МБОУ лицей "Технический", МБОУ Гимназия №3, МБОУ Гимназия "Перспектива", МБОУ Гимназия №4, МБОУ Лицей "Престиж", МБОУ Лицей "Созвездие" №131, МБОУ Школа "Яктылык".

Прием заявлений на зачисление детей в обычные самарские школы стартует только 30 января 2017 года.

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