Заявлений о приеме в гимназии Самары в три раза больше, чем мест

За первые 15 минут приема заявлений от родителей будущих первоклассников гимназий, стартовавшего в пятницу, 16 декабря, в 09:00, заявок поступило втрое больше, чем мест в учебных заведениях, сообщает samru.ru со ссылкой на городской департамент образования.
Родители, которые желают, чтобы их дети учились именно в этих заведениях, подали через электронную форму 2894 заявления. При этом, как пояснил источник, плановых мест в данных учебных учреждениях - тысяча.
В течение трех рабочих дней все заявившиеся должны принести документы в выбранное учреждение. Заявки на каждого ребенка будут рассматриваться до семи дней, после чего будет ясно, принят малыш в конкретный первый класс или нет.
Речь идет о 17 гимназиях и лицеях, за которыми закреплена территория всего города: МБОУ Гимназия №1, МБОУ Гимназия №133, МБОУ Лицей авиационного профиля №135, МБОУ Лицей философии планетарного гуманизма, МБОУ гимназия №11, МБОУ Самарская Вальдорфская школа, МБОУ Самарский спортивный лицей, МАОУ Самарский лицей информационных технологий, МАОУ Самарский медико-технический лицей, МБОУ Гимназия №2, МБОУ лицей "Технический", МБОУ Гимназия №3, МБОУ Гимназия "Перспектива", МБОУ Гимназия №4, МБОУ Лицей "Престиж", МБОУ Лицей "Созвездие" №131, МБОУ Школа "Яктылык".
Прием заявлений на зачисление детей в обычные самарские школы стартует только 30 января 2017 года.
Последние комментарии
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!
Сергей Рубаков может объяснить, что значит "на территории бывшего стадиона "Торпедо" (ул.Мичурина-Челюскинцев)"? Стадион вовсе не бывший, на нём круглый год занимаются дети и взрослые. Пусть г-н Рубаков съездит и убедится лично, а то из своего кабинета он не видит реальности...