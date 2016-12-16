На площади Славы устанавливают 15-метровую елку

На площади Славы в Самаре началась установка новогодней елки.
Высота елки составит 15 м и ее установка завершится 19 декабря, сообщил руководитель департамента управления делами губернатора и правительства области Владимир Коматовский.
В основе конструкции - металлический каркас, на котором будут закреплены деревца.
Напомним, главная городская елка - искусственная ель высотой более 22 м - установлена на площади Куйбышева.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Ура!😊😊😊