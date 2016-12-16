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Общество

На площади Славы устанавливают 15-метровую елку

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На площади Славы в Самаре началась установка новогодней елки.

Высота елки составит 15 м и ее установка завершится 19 декабря, сообщил руководитель департамента управления делами губернатора и правительства области Владимир Коматовский.

В основе конструкции - металлический каркас, на котором будут закреплены деревца.

Напомним, главная городская елка - искусственная ель высотой более 22 м - установлена на площади Куйбышева.

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