Татьяна Симакова стала новым главным редактором The Village

Издатель и соосновательница "Большой Деревни" Татьяна Симакова стала новым главным редактором интернет-издания The Village, сообщает bigvill.ru. До нее эту должность занимал журналист Forbes, Slon и Hopes & Fears Юрий Болотов.

Татьяна переедет в Москву, но сохранит права совладельца "Большой Деревни" и продолжит курировать проект из столицы. В остальном состав редакции останется прежним.