Татьяна Симакова стала новым главным редактором The Village

Издатель и соосновательница "Большой Деревни" Татьяна Симакова стала новым главным редактором интернет-издания The Village, сообщает bigvill.ru. До нее эту должность занимал журналист Forbes, Slon и Hopes & Fears Юрий Болотов.
Татьяна переедет в Москву, но сохранит права совладельца "Большой Деревни" и продолжит курировать проект из столицы. В остальном состав редакции останется прежним.
Последние комментарии
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(
Видно откуда ушки растут.
Надеюсь не высотки в духе Баранникова?