В самарском дворце культуры им. Литвинова отпразднуют Мавлюд-ан Наби

В субботу, 17 декабря, с 10:00 до 12:30 во дворце культуры им. Литвинова состоится ежегодный праздник Мавлюд-ан Наби, посвященный Дню рождения пророка Мухаммада.
В Самаре четвертый год подряд это мероприятие организуют Региональное духовное управление мусульман Самарской области совместно с Самарской региональной творческой общественной организацией "Дуслык" ("Дружба").
В программе праздника - выступления духовных лиц РДУМСО, почетных гостей, музыкально-духовные песнопения, мунажаты, баиты в исполнении артистов из Казани, Тюмени, коллектива школы "Яктылык" (Самара) и др.
Мероприятие проводится с целью популяризации духовно-нравственных ценностей традиционного ислама, воспитания подрастающего поколения на образе жизни Пророка, формирования у людей высоконравственных качеств.
Последние комментарии
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.
Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.
Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?
Отлично молодцы А наших в прорубь не пустили (((