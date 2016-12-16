16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В самарском дворце культуры им. Литвинова отпразднуют Мавлюд-ан Наби В музее им. Алабина пройдет православная выставка "Семейные ценности" В Нефтегорске строится храм, который станет украшением города Ячейку самарских салафитов возглавлял русский мусульманин В "Доме дружбы народов" пройдет совещание руководителей национальных общественных объединений

Религия Общество

В самарском дворце культуры им. Литвинова отпразднуют Мавлюд-ан Наби

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 159
Версия для печати

В субботу, 17 декабря, с 10:00 до 12:30 во дворце культуры им. Литвинова состоится ежегодный праздник Мавлюд-ан Наби, посвященный Дню рождения пророка Мухаммада.

В Самаре четвертый год подряд это мероприятие организуют Региональное духовное управление мусульман Самарской области совместно с Самарской региональной творческой общественной организацией "Дуслык" ("Дружба").

В программе праздника - выступления духовных лиц РДУМСО, почетных гостей, музыкально-духовные песнопения, мунажаты, баиты в исполнении артистов из Казани, Тюмени, коллектива школы "Яктылык" (Самара) и др.

Мероприятие проводится с целью популяризации духовно-нравственных ценностей традиционного ислама, воспитания подрастающего поколения на образе жизни Пророка, формирования у людей высоконравственных качеств.

Имеются противопоказания
Опрос от Глазной клиники Бранчевского

У меня ухудшилось зрение. Для улучшения зрения я выберу:

архив опросов

Какие методы борьбы с терроризмом наиболее действенны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Лилия Воронова 19 октября 2015 16:11 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.

Анна Петрова 19 октября 2015 15:08 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.

Genry Pirat 16 июня 2015 15:41 Слет православной молодежи пройдет в Царевщине

Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.

Ирина Семенова 15 июня 2015 20:16 Слет православной молодежи пройдет в Царевщине

Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?

Аполенарий Полуведерников 19 января 2015 12:43 В Самаре отметили мусульманский праздник Мавлид ан-Наби

Отлично молодцы А наших в прорубь не пустили (((

Фото на сайте

Николай Меркушкин посетил Иверский женский монастырь

Николай Меркушкин посетил Иверский женский монастырь

В Самару из Иерусалима привезли Благодатный огонь

В Самару из Иерусалима привезли Благодатный огонь

Крещенские купания - 2015 в Самаре не состоялись

Крещенские купания - 2015 в Самаре не состоялись

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1