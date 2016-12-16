В самарском дворце культуры им. Литвинова отпразднуют Мавлюд-ан Наби

В субботу, 17 декабря, с 10:00 до 12:30 во дворце культуры им. Литвинова состоится ежегодный праздник Мавлюд-ан Наби, посвященный Дню рождения пророка Мухаммада.

В Самаре четвертый год подряд это мероприятие организуют Региональное духовное управление мусульман Самарской области совместно с Самарской региональной творческой общественной организацией "Дуслык" ("Дружба").

В программе праздника - выступления духовных лиц РДУМСО, почетных гостей, музыкально-духовные песнопения, мунажаты, баиты в исполнении артистов из Казани, Тюмени, коллектива школы "Яктылык" (Самара) и др.

Мероприятие проводится с целью популяризации духовно-нравственных ценностей традиционного ислама, воспитания подрастающего поколения на образе жизни Пророка, формирования у людей высоконравственных качеств.