Автомобилистка из Жигулевска может понести уголовную ответственность за ДТП с пострадавшей

В Жигулевске 25-летняя автомобилистка, попавшая в ДТП, может понести уголовную ответственность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В июле 2016 г. девушка на Lada Priora превысила скорость, не справилась с управлением и врезалась в препятствие. Медицинское освидетельствование показало, что она была в состоянии алкогольного опьянения.
В результате аварии 24-летняя пассажирка получила тяжкие травмы и попала в больницу.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
Последние комментарии
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.
он не работник прокуратуры вообще, даже близко не был