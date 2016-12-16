Автомобилистка из Жигулевска может понести уголовную ответственность за ДТП с пострадавшей

В Жигулевске 25-летняя автомобилистка, попавшая в ДТП, может понести уголовную ответственность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В июле 2016 г. девушка на Lada Priora превысила скорость, не справилась с управлением и врезалась в препятствие. Медицинское освидетельствование показало, что она была в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии 24-летняя пассажирка получила тяжкие травмы и попала в больницу.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".