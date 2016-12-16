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Баскетбол Спорт

БК "Самара-2" разгромно проиграл второй матч "Кубани-2" - 39:83

КРАСНОДАР. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 16 декабря, в очередном матче молодежной лиги ВТБ "Самара-2" встречалась с "Кубанью-2".

Поначалу все складывалось не так плохо для "Самары-2". Она не дала хозяевам сразу получить преимущество. А когда в середине стартового периода краснодарцы вроде бы убежали вперед на 8 очков - 6:14, Арсений Пушкин и Руслан Абдулбасиров их чуть притормозили. Хотя на первый перерыв хозяева все равно ушли с некоторым заделом (16:21 не в пользу самарцев).

А вот дальше игра у гостей разладилась. Достаточно сказать, что за весь второй период они реализовали лишь два броска с игры. Краснодарцы же открыли четверть рывком 9:0, а затем укрепили свое положение еще одним ударно проведенным отрезком (10:0), получив к большому перерыву двузначное преимущество (46:23).

Выправить ситуацию "Самаре" уже не удалось. По ходу второй половины матча "Локомотив-Кубань" только наращивал свой отрыв. Встреча завершилась при счете "83:39" на табло.

Следующие свои матчи "Самара-2" проведет уже после Нового года, сообщает официальный сайт клуба.

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