В Самаре микроавтобус с символикой транспорта для инвалидов столкнулся с трамваем

В пятницу, 16 декабря, днем на перекрестке ул. Советской и Нагорной в Самаре микроавтобус "Газель" с символикой транспорта для инвалидов столкнулся с трамваем 24-го маршрута, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец последствий происшествия.

По предположению свидетеля, микроавтобус ударился в переднюю дверь трамвая. В результате аварии у "Газели" деформировались передняя часть кузова и бампер, а у трамвая погнулась дверь. Данных о пострадавших нет.

В результате ДТП на ул. Советской остановилось движение трамваев. Около 14:00 оно было восстановлено.