Количество предложений на самарском рынке квартир увеличилось на 10%

В ноябре количество выставленных на продажу квартир в Самаре по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось с 3 324 до 3 665 квартир (на 10%), следует из отчета о ситуации на рынке недвижимости в городах региона, подготовленного СОФЖИ.

Больше всего предлагают к продаже 1-комнатных квартир - 1518, на втором месте - двухкомнатные - 1271, 3-комнатных квартир значительно меньше - 876.

В Тольятти (4781 предложение) 1-комнатных квартир - 1767, 2-комнатных - 1624, 3-комнатных - 1390. Среди центров городских округов в ноябре по количеству предложений лидирует Сызрань (721 предложение), замыкает список Октябрьск (90 предложений).

По активности рынка (соотношению предложений к количеству жителей), в лидерах Тольятти и Жигулевск с индексами 6,7 и 6,6, соответственно. Наименее активен рынок в Самаре - 3,1.

Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра традиционно в Самаре - 60 386 руб., самая низкая - в Октябрьске - 24 575 рублей.

"В ноябре 2016 года средняя удельная цена предложения 1 кв. м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области составила 46 259 рублей, что на 422 рубля больше, чем в октябре 2016 года. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года средняя удельная цена снизилась на 8,25%, или 4 158 рублей", - комментирует заместитель исполнительного директора - руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования СОФЖИ Наталья Ладова.