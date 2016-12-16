Врачи самарской "скорой" за сутки спасли двух детей, которые подавились инородными предметами

В четверг, 15 декабря, около 16:00 в квартире на ул. Самарской в Самаре понадобилась экстренная помощь годовалому малышу, которому в верхние дыхательные пути попал инородный предмет, предположительно, железная пластина. Ребенок стал задыхаться, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Находившиеся в доме взрослые вызвали "скорую". Оперативно прибывшие медики городской службы "03", принимая меры, чтобы спасти малышу жизнь, увезли его для извлечения инородного тела в лечебное учреждение.

А в десятом часу вечера медики реанимационной бригады самарской "скорой" выезжали в квартиру на ул. Ново-Садовой, где двухлетнему мальчику в верхние дыхательные пути попала игрушка и он стал задыхаться. Вскоре врачи доставили малыша в медучреждение.