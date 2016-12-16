Предпринимательница, незаконно получившая возмещение оплаты труда инвалидов, предстанет перед судом

Прокуратура Борского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 41-летней Евгении Грициненко по статье "Мошенничество при получении выплат". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, 5 августа 2016 г. индивидуальный предприниматель Грициненко изготовила фиктивные приказы о приеме четырех инвалидов на работу продавцами в магазин "Мото-Вело". Это позволило женщине незаконно получить из областного бюджета субсидию более 266 тыс. руб. на возмещение затрат на оплату труда инвалидов. Женщина полностью признала вину и намерена добровольно погасить причиненный областному бюджету ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.