Предпринимательница, незаконно получившая возмещение оплаты труда инвалидов, предстанет перед судом

Прокуратура Борского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 41-летней Евгении Грициненко по статье "Мошенничество при получении выплат". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, 5 августа 2016 г. индивидуальный предприниматель Грициненко изготовила фиктивные приказы о приеме четырех инвалидов на работу продавцами в магазин "Мото-Вело". Это позволило женщине незаконно получить из областного бюджета субсидию более 266 тыс. руб. на возмещение затрат на оплату труда инвалидов.
Женщина полностью признала вину и намерена добровольно погасить причиненный областному бюджету ущерб.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))