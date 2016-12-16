В Самаре 60 человек тушили пожар в металлическом ангаре в Корсунском переулке

В пятницу, 16 декабря, в 11:30 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в металлическом ангаре в Корсунском переулке в Промышленном районе Самары, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 70 кв. м. В его тушении участвовали 60 человек, применялось 13 единиц техники. Очаг возгорания удалось локализовать в 12:39, а через пять минут пожар был полностью ликвидирован. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.