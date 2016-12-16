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Преступления Происшествия

Женщине, два раза покупавшей героин, грозит уголовная ответственность

СЫЗРАНЬ. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Сызранского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Л. Строевой, предположительно, два раза приобретавшей героин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, 24 октября 2016 г. возле дома №40 по ул. Кадровой в Сызрани женщина за 9 тыс. руб. купила у неизвестного три свертка с 30,42 г героина. Наркотик она забрала из тайника. В тот же день в Сызранском районе у 386 км дороги А-151 при досмотре сотрудники ОНК МУ МВД России "Сызранское" изъяли у Строевой наркотик.

Кроме того, как предполагают правоохранители, 16 ноября женщина вновь приобрела через закладку 20,20 г запрещенного вещества, после чего ее опять задержали.

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