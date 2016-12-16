Самарчанка, ударившая знакомого шампуром в сердце, отправится в колонию на два года

В Самаре суд вынес приговор 22-летней Алене Плехановой, которую обвиняли по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, вечером 15 июня 2016 г. девушка с приятелями отмечала свой день рождения на волжском пляже. Во время распития спиртного у нее возник конфликт с одним из молодых людей. В результате именинница ударила оппонента шампуром в грудь и попала в сердце.

Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.

Суд приговорил Плеханову к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.