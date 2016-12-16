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Муниципалитеты Власть и политика

Конкурс на пост главы Волжского района объявят в январе

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Конкурс на замещение главы Волжского района, по информации Волга Ньюс, должен быть объявлен не позднее 31 января.

Напомним, 13 декабря глава района Александр Баландин был представлен депутатам Самарской губернской думы в качестве нового министра строительства Самарской области. Соответствующее решение принял губернатор Николай Меркушкин.

"Согласно документам, итоговое заседание конкурсной комиссии, где будут определены минимум два кандидата на пост главы территории, должно пройти не позднее чем через два месяца после досрочного прекращения полномочий главы, то есть до 20 февраля. При этом 20 дней отводится на сбор заявок от кандидатов. Это значит, что конкурс должен быть объявлен не позднее 31 января", - пояснил источник Волга Ньюс.

До избрания полномочия руководителя будет исполнять первый заместитель главы района Андрей Маслов.

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