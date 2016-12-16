Конкурс на пост главы Волжского района объявят в январе

Конкурс на замещение главы Волжского района, по информации Волга Ньюс, должен быть объявлен не позднее 31 января.
Напомним, 13 декабря глава района Александр Баландин был представлен депутатам Самарской губернской думы в качестве нового министра строительства Самарской области. Соответствующее решение принял губернатор Николай Меркушкин.
"Согласно документам, итоговое заседание конкурсной комиссии, где будут определены минимум два кандидата на пост главы территории, должно пройти не позднее чем через два месяца после досрочного прекращения полномочий главы, то есть до 20 февраля. При этом 20 дней отводится на сбор заявок от кандидатов. Это значит, что конкурс должен быть объявлен не позднее 31 января", - пояснил источник Волга Ньюс.
До избрания полномочия руководителя будет исполнять первый заместитель главы района Андрей Маслов.
Последние комментарии
Строительство упорно шагает к берегу Волги.
Скажите, пожалуйста, а чем закончилась аналогичная проверка в гимназии №3 в 2014-15 г.г.? Кажется, ничем. А там всё было гораздо хуже.
А для чего тогда проводятся публичные слушания. Завод 4 месяца как уже работает, а результаты по смене зонирования территории и Правил застройки 5 ноября. Конечно же и жители Крутых Ключей и п.Озерки и п. Козелки и Шведской слободы будут против. Жаль, что большинство не просматривают местные СМИ и не знают о том, какой их ожидает "СЮРПРИЗ" после того, как завод начнет работать в полную силу. У нашей семьи была дача на 172 км., там же в 80-е годы работал точно такой же завод. С участка мы приезжали как шахтеры после смены, а весь урожай подолгу в воде вымачивали , чтобы копоть с фруктов на дно посуды осела. И тут тоже завод же не под стеклянным колпаком работать будет. Ветер с асфальтовой пылью и школу и детский садик достанет. Все это грустно, потому что тот, кто будет владеть этим хозяйством уж точно не здесь живет. ему-то точно безразлично мнение жителей микрорайона и поселков.
А про транспорт молчание
Стоит пожелать удачи и порадоваться за молодые кадры!