Новокуйбышевец заплатит штраф за собранную у железной дороги коноплю

Жителя Новокуйбышевска Алексея Жихарева осудили за хранение наркотиков в значительном размере без цели сбыта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, 17 сентября 2016 г. мужчина в гаражном массиве около железнодорожной станции Липяги сорвал коноплю и хранил ее при себе до момента задержания. Масса наркотика в высушенном состоянии составила 54,93 г.

Жихарев полностью признал вину и раскаялся. В результате ему назначили штраф 15 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.