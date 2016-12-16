Самарская комиссионка на ул. Финютина незаконно предоставляла услуги ломбарда

Прокуратура Красноглинского района Самары при проверке деятельности ИП Тятюшев Н.А. обнаружила, что он незаконно выдает займы населению под залог имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Предприниматель вел деятельность в комиссионном магазине "Победа" на ул. Финютина, 11.

Как выяснило надзорное ведомство, он выдавал займы под залог имущества, хотя не был зарегистрирован в качестве микрофинансовой организации, кредитного кооператива или ломбарда.

В результате в отношении индивидуального предпринимателя Никиты Тятюшева было возбуждено административное дело. Мировой судья назначил ему штраф 20 тыс. рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.