Самарская комиссионка на ул. Финютина незаконно предоставляла услуги ломбарда

Прокуратура Красноглинского района Самары при проверке деятельности ИП Тятюшев Н.А. обнаружила, что он незаконно выдает займы населению под залог имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Предприниматель вел деятельность в комиссионном магазине "Победа" на ул. Финютина, 11.
Как выяснило надзорное ведомство, он выдавал займы под залог имущества, хотя не был зарегистрирован в качестве микрофинансовой организации, кредитного кооператива или ломбарда.
В результате в отношении индивидуального предпринимателя Никиты Тятюшева было возбуждено административное дело. Мировой судья назначил ему штраф 20 тыс. рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Ура!😊😊😊