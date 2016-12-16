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Суды Происшествия

Мигрантов отправили в колонию за попытку уйти пешком из России в Казахстан

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Большеглушицкий районный суд вынес приговор гражданину Узбекистана Бахтиери Аббосову и гражданину Таджикистана Азамджонзоду Фирузу, которых признали виновными в покушении на пересечение границы без документов на право выезда из РФ, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Фото: Архив «ВН»

Тем же приговором лицо без гражданства Абдали Бердиева признали виновным в пособничестве совершению этого преступления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

16 декабря 2015 г. Бердиев на машине довез Аббосова и Фируза к ранее найденному участку границы с Казахстаном. Там мужчины пешком без документов пытались незаметно перейти в Казахстан, минуя пункты пропуска.

Как ранее сообщалось, двое желавших выбраться из России и попасть на родину мигрантов заплатили Бердиеву по 30 тыс. руб. за помощь в пересечении границы. Мужчин задержали сотрудники ФСБ.

Суд признал иностранцев виновными. Теперь каждый из них проведет еще год и месяц в России - в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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Denis Charikov 29 ноября 2016 21:42 Экс-супруга убийцы владельца "Горилки" не смогла отсудить 3 млн руб. за помощь следствию

Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.

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