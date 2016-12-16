Мигрантов отправили в колонию за попытку уйти пешком из России в Казахстан

Большеглушицкий районный суд вынес приговор гражданину Узбекистана Бахтиери Аббосову и гражданину Таджикистана Азамджонзоду Фирузу, которых признали виновными в покушении на пересечение границы без документов на право выезда из РФ, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Тем же приговором лицо без гражданства Абдали Бердиева признали виновным в пособничестве совершению этого преступления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
16 декабря 2015 г. Бердиев на машине довез Аббосова и Фируза к ранее найденному участку границы с Казахстаном. Там мужчины пешком без документов пытались незаметно перейти в Казахстан, минуя пункты пропуска.
Как ранее сообщалось, двое желавших выбраться из России и попасть на родину мигрантов заплатили Бердиеву по 30 тыс. руб. за помощь в пересечении границы. Мужчин задержали сотрудники ФСБ.
Суд признал иностранцев виновными. Теперь каждый из них проведет еще год и месяц в России - в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
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ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.
Знаю Игоря Попова более 20 лет. Это честнейший человек и хороший офицер, преданно служащий своей Родине. Поэтому прошу уважаемый суд, следственные органы и других участников этого непростого дела, более внимательно отнестись к фактам, которые позволяют увидеть происходящее под новым углом зрения. Депутат Думы г.о.Тольятти, Евгений Сакеев
Ага. В клетку и по улицам прокатить как местную достопримечательность?