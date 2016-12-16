Житель Отрадного угрожал ножом девятилетней сестре, чтобы мать дала ему денег

В Отрадном возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на малолетнюю родственницу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
По версии следствия, 9 ноября 2016 г. молодой человек в квартире на ул. Советской приставил нож к груди своей девятилетней сестры и потребовал у матери деньги. Женщина, опасаясь за жизнь дочери, отдала сыну 600 рублей.
Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))