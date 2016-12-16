Житель Отрадного угрожал ножом девятилетней сестре, чтобы мать дала ему денег

В Отрадном возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на малолетнюю родственницу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, 9 ноября 2016 г. молодой человек в квартире на ул. Советской приставил нож к груди своей девятилетней сестры и потребовал у матери деньги. Женщина, опасаясь за жизнь дочери, отдала сыну 600 рублей. Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.