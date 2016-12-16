"Солнечные продукты" получили контроль над банкротством "Новокуйбышевскмолоко"

"Россельхозбанк" передал АО "ТД Янтарный" право требования долга с банкротящегося ОАО "Новокуйбышевскмолоко" в размере 65,3 млн руб., сообщается в решении арбитражного суда. 60,5 млн из этой суммы обеспечены залогом имущества должника.

АО "Торговый Дом Янтарный", входящее в ГК "Солнечные продукты", попало в третью очередь реестра кредиторов. На вопросы Волга Ньюс о целях такого шага и планах относительно банкрота в холдинге "Солнечные продукты" в течение месяца ответить не смогли.

Напомним, процедуру банкротства завода запустили еще в 2013 году. Тогда с соответствующим иском в суд обратился контрагент "Новокуйбышевскмолока" - саратовское ООО "Сладкий город" - из-за долга в размере 898 тыс. рублей. Затем он переуступил долг ООО "Агентство по взысканию задолженности "Шанс".

До того реанимировать производство пытались "Вимм Билль Данн", Алексей Сорокин, Валерий Шокуров. А весной 2016 г. на торгах по продаже имущества банкрота выиграла компания владельца сети "СЕМЬ+Я" Виталия Неменова.