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Пищевая промышленность АПК и пищепром

"Солнечные продукты" получили контроль над банкротством "Новокуйбышевскмолоко"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Россельхозбанк" передал АО "ТД Янтарный" право требования долга с банкротящегося ОАО "Новокуйбышевскмолоко" в размере 65,3 млн руб., сообщается в решении арбитражного суда. 60,5 млн из этой суммы обеспечены залогом имущества должника.

АО "Торговый Дом Янтарный", входящее в ГК "Солнечные продукты", попало в третью очередь реестра кредиторов. На вопросы Волга Ньюс о целях такого шага и планах относительно банкрота в холдинге "Солнечные продукты" в течение месяца ответить не смогли.

Напомним, процедуру банкротства завода запустили еще в 2013 году. Тогда с соответствующим иском в суд обратился контрагент "Новокуйбышевскмолока" - саратовское ООО "Сладкий город" - из-за долга в размере 898 тыс. рублей. Затем он переуступил долг ООО "Агентство по взысканию задолженности "Шанс".

До того реанимировать производство пытались "Вимм Билль Данн", Алексей Сорокин, Валерий Шокуров. А весной 2016 г. на торгах по продаже имущества банкрота выиграла компания владельца сети "СЕМЬ+Я" Виталия Неменова.

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Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

Макс Кошкин 08 июля 2015 12:04 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.

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