Жителя Шигонского района убили и закопали в снегу

В Шигонском районе полицейские по подозрению в убийстве задержали 53-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

11 декабря к правоохранителям обратился 28-летний житель Тольятти и сообщил о пропаже своего 49-летнего родственника. Мужчина, живший в с. Березовка, несколько дней не выходил на связь с родственниками.

На следующий день тело пропавшего с травмами обнаружили недалеко от надворных построек одного из частных домов в Березовке. Судмедэкспертиза показала, что мужчина скончался от проникающего колото-резаного ранения груди с повреждением сердца.

По версии следствия, сельчанин выпивал в гостях у знакомого. Во время застолья между собутыльниками произошел конфликт, и хозяин дома ударил гостя ножом. Предположительно, чтобы скрыть следы преступления, убийца сначала спрятал тело в сарае, а потом вынес его на улицу и засыпал снегом.

По статье "Убийство" СУ СК России по Самарской области возбудило уголовное дело. Подозреваемый задержан.