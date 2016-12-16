Жителя Шигонского района убили и закопали в снегу

В Шигонском районе полицейские по подозрению в убийстве задержали 53-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
11 декабря к правоохранителям обратился 28-летний житель Тольятти и сообщил о пропаже своего 49-летнего родственника. Мужчина, живший в с. Березовка, несколько дней не выходил на связь с родственниками.
На следующий день тело пропавшего с травмами обнаружили недалеко от надворных построек одного из частных домов в Березовке. Судмедэкспертиза показала, что мужчина скончался от проникающего колото-резаного ранения груди с повреждением сердца.
По версии следствия, сельчанин выпивал в гостях у знакомого. Во время застолья между собутыльниками произошел конфликт, и хозяин дома ударил гостя ножом. Предположительно, чтобы скрыть следы преступления, убийца сначала спрятал тело в сарае, а потом вынес его на улицу и засыпал снегом.
По статье "Убийство" СУ СК России по Самарской области возбудило уголовное дело. Подозреваемый задержан.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))