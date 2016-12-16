В галерее "Виктория" пройдет театральный перформанс LOVE NSK

В воскресенье. 18 декабря, в галерее "Виктория" пройдет театральный перформанс: променад-спектакль LOVE NSK, совмещающий в себе документальный театр и визуальное искусство.

Молодая команда из драматурга Сергея Давыдова, режиссера Екатерины Политовой и художника Марии Крючковой и актеры новокуйбышевской театральной студии "Песочные часы" (ГБОУ СОШ № 5 "ОЦ", СП "Центр детско-юношеского творчества") объединились, чтобы сделать театральный проект "Город Нск".

Премьерный перформанс — только первая часть проекта.

"Мы взялись за документальный формат и обнаружили ощущение надвигающейся катастрофы, — рассказывают авторы. — Нск — имя нарицательное, закрепившееся за Новокуйбышевском, и в то же время собирательный образ в русской литературе. Типичный промышленный город, каких тысячи, вскроет свои нарывы словами его жителей. Документальный формат проекта был выбран в том числе потому, что мы верим: анализ внутренних поражений, неудовлетворенности, детальная фиксация процесса анализа — это рентген нашего времени. Дословная трансляция реальности методами искусства — наиболее эффективный способ трансформации себя и общества в целом".

Главные герои проекта — подростки, они же и главные персонажи в спектакле. LOVE NSK — это перформанс о тех явлениях жизни, которые принято считать далекими от нас самих.

Начало перформанса - 18 декабря в 19:00, вход свободный.

Действие начнется в 19:00 вне стен "Виктории" (справа от входа за углом).

Далее зрители смогут идти за актерами и окажутся внутри самой галереи, где спектакль продолжится.