В галерее "Виктория" пройдет театральный перформанс LOVE NSK

В воскресенье. 18 декабря, в галерее "Виктория" пройдет театральный перформанс: променад-спектакль LOVE NSK, совмещающий в себе документальный театр и визуальное искусство.
Молодая команда из драматурга Сергея Давыдова, режиссера Екатерины Политовой и художника Марии Крючковой и актеры новокуйбышевской театральной студии "Песочные часы" (ГБОУ СОШ № 5 "ОЦ", СП "Центр детско-юношеского творчества") объединились, чтобы сделать театральный проект "Город Нск".
Премьерный перформанс — только первая часть проекта.
"Мы взялись за документальный формат и обнаружили ощущение надвигающейся катастрофы, — рассказывают авторы. — Нск — имя нарицательное, закрепившееся за Новокуйбышевском, и в то же время собирательный образ в русской литературе. Типичный промышленный город, каких тысячи, вскроет свои нарывы словами его жителей. Документальный формат проекта был выбран в том числе потому, что мы верим: анализ внутренних поражений, неудовлетворенности, детальная фиксация процесса анализа — это рентген нашего времени. Дословная трансляция реальности методами искусства — наиболее эффективный способ трансформации себя и общества в целом".
Главные герои проекта — подростки, они же и главные персонажи в спектакле. LOVE NSK — это перформанс о тех явлениях жизни, которые принято считать далекими от нас самих.
Начало перформанса - 18 декабря в 19:00, вход свободный.
Действие начнется в 19:00 вне стен "Виктории" (справа от входа за углом).
Далее зрители смогут идти за актерами и окажутся внутри самой галереи, где спектакль продолжится.
Последние комментарии
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.
Освистают