Акционеры АвтоВАЗа выкупили половину допэмиссии своей компании

Акционерами ПАО "АвтоВАЗ" выкуплено чуть больше половины допэмиссии компании (50,4%) - из 3,28 млрд акций по преимущественному праву приобретено 1,65 млрд штук.

Об этом 16 декабря сообщил сайт раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Цена размещения обыкновенных именных бездокументарных акций АвтоВАЗа (номинальная стоимость - 5 руб.) составила 9 руб. за одну акцию.

Таким образом, в общей сложности акционеры АвтоВАЗа потратили на их приобретение 14,85 млрд рублей.

Всего заявок на приобретение акций в рамках преимущественного права было подано чуть менее 2,7 млрд штук.