В Самаре на Московском шоссе столкнулись лоб в лоб две иномарки

В пятницу, 16 декабря, днем на Московском шоссе возле Самарского национального исследовательского университета произошло ДТП. Две иномарки не поделили дорогу и столкнулись, сообщает 63.ru.

В результате столкновения переднюю часть обеих машин сильно помяло. Во время аварии в авто сработали подушки безопасности. Пострадавших нет, сообщили очевидцы.