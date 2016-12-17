В Самаре на ул. Вольской автомобиль сбил мужчину на переходе

В пятницу, 16 декабря, вечером в областном центре на пересечении улиц Вольской и Матросова автомобиль Volkswagen Polo наехал на пешехода, сообщает 63.ru.

Авария произошла на регулируемом переходе, когда -мужчина пересекал дорогу на разрешающий сигнал светофора. Сразу после ДТП водитель-нарушитель остановился и вызвал пешеходу скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, сообщили очевидцы.