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Происшествия

В Тольятти полицейские пресекли незаконную торговлю алкоголем

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Управление МВД России по г. Тольятти поступило сообщение о незаконной продаже алкогольной продукции в магазине-баре, расположенном на улице Баныкина в Центральном районе города.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции совместно с представителями общественного движения "Народный контроль" организовали проверку полученной информации.

Факт несоблюдения законодательства, регламентирующего розничную торговлю алкоголем, подтвердился. Из собранных полицейскими материалов следует, что спиртное в магазине реализовывалось без необходимого пакета товарно-сопроводительных документов.

В отношении юридического лица сотрудники полиции составили административный протокол по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ "Нарушение иных правил продажи алкогольной продукции".

В торговой точке полицейские изъяли 24 л находившейся на реализации алкогольной продукции на сумму 1776 рублей. Административный материал направлен в Автозаводский районный суд г. Тольятти для рассмотрения и принятия решения.

За данное нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. с конфискацией алкогольной продукции или без таковой.

 

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