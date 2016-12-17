В Тольятти полицейские пресекли незаконную торговлю алкоголем

В Управление МВД России по г. Тольятти поступило сообщение о незаконной продаже алкогольной продукции в магазине-баре, расположенном на улице Баныкина в Центральном районе города.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции совместно с представителями общественного движения "Народный контроль" организовали проверку полученной информации.
Факт несоблюдения законодательства, регламентирующего розничную торговлю алкоголем, подтвердился. Из собранных полицейскими материалов следует, что спиртное в магазине реализовывалось без необходимого пакета товарно-сопроводительных документов.
В отношении юридического лица сотрудники полиции составили административный протокол по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ "Нарушение иных правил продажи алкогольной продукции".
В торговой точке полицейские изъяли 24 л находившейся на реализации алкогольной продукции на сумму 1776 рублей. Административный материал направлен в Автозаводский районный суд г. Тольятти для рассмотрения и принятия решения.
За данное нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. с конфискацией алкогольной продукции или без таковой.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
Дерево находится за пределами придомовой территории, определенной приложением №5 к договору управления. В администрацию Октябрьского района направлялась информация о необходимости сноса дерева.
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!