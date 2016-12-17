На Волге с дрейфующей льдины спасатели сняли двух рыбаков

Ночью 17 декабря на реке Волга с дрейфующей льдины сняли двух рыбаков. В 03:15 поступил сигнал о происшествии на спасательную станцию поисково-спасательного отряда г. Тольятти.

Как сообщает поисково-спасательная служба Самарской области, в Ставропольском районе между островом Телячий и полуостровом Копылово от ледового поля оторвало льдину.

На дрейфующей вниз по течению льдине оказались двое рыбаков. К месту происшествия была направлена дежурная смена спасателей в количестве трех человек.

Используя надувную лодку, рыбаков сняли с дрейфующей льдины и доставили до берега. Поисковые работы были осложнены темным временем суток. В 04:25 спасательная операция была окончена.