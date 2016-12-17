В Самаре на ул. Победы горело здание ТЦ "Теремок"

В субботу, 17 декабря, в Самаре произошел пожар в здании на улице Победы. Огонь вспыхнул утром в торговом центре "Теремок", сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 09:51, пожару присвоили уровень сложности 1-"Бис". На место происшествия прибыли пожарные в составе 28 человек личного состава с помощью 8 спецмашин.
По предварительным данным, в ТЦ загорелись резиновые изделия.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление