В Самаре на ул. Победы горело здание ТЦ "Теремок"

В субботу, 17 декабря, в Самаре произошел пожар в здании на улице Победы. Огонь вспыхнул утром в торговом центре "Теремок", сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 09:51, пожару присвоили уровень сложности 1-"Бис". На место происшествия прибыли пожарные в составе 28 человек личного состава с помощью 8 спецмашин.

По предварительным данным, в ТЦ загорелись резиновые изделия.