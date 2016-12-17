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Федеральная власть Власть и политика

Члены Общественной палаты РФ намерены приехать в Самару для решения проблем граждан

МОСКВА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14 и 15 декабря в Москве прошло пленарное заседание Общественной палаты РФ, на котором ее члены и гости из других регионов подвели итоги работы за 2016 год.

С докладом о том, как выстроено взаимодействие общественных советов в Самарской области с региональной общественной палатой и местной властью, выступил заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Вадим Чумак.

Он отметил, что общественные советы являются отличным механизмом в процессе налаживания конструктивного диалога между властью и обществом.

На сегодняшний день в губернии созданы общественные советы при всех органах региональной исполнительной власти, при 20 органах федеральной исполнительной власти и во всех 37 муниципалитетах.

"Создание общественных советов на муниципальном уровне является принципиальной важным, поскольку позволяет осуществить полный охват территории. Таким образом, все жители могут принимать участие в решение значимых для них проблем и осуществлять общественный контроль", — пояснил Вадим Чумак.

Он отметил, что профильные комиссии Общественной палаты области тесно взаимодействуют с каждым советом.

Вадим Чумак рассказал, что деятельность общественных советов контролируется специально созданным при региональной палате координационным советом. В ходе проведенного мониторинга был выявлен ряд проблем. 

"Несколько общественных советов возглавляли руководители исполнительных органов власти, что противоречит  действующему законодательству.  Также выяснилось, что свою контрольную функцию общественные советы реализуют только на 30%. Все эти недостатки в течение 2014–2016 годов решаются", — рассказал Вадим Чумак.

Также докладчик отметил и возросший уровень доверия простого населения к деятельности общественников. По данным соцопроса, в котором приняли участие 1400 человек, 58% считают, что общественные советы необходимы.

"Исходя из сказанного, можно сделать вывод что общественные советы начинают играть все значимую роль в развитии конструктивного диалога между  обществом и властью", — подытожил Вадим Чумак.

По итогам выступления председатель комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты РФ Игорь Шпектор отметил позитивную практику Самарской губернии в работе с общественными советами. Но и позволил себе высказать ряд критических замечаний.

Игорь Шпектор рассказал, что в его адрес регулярно поступают жалобы от граждан Самарской области, большинство из которых - обманутые дольщики. "Самара - один из передовых городов по количеству обманутых дольщиков. Все жалобы от простых граждан в адрес местной власти остаются без ответов. По моему мнению, власть не контролирует этот процесс. Считается ли власть с вами и общественными советами?", — обратился он к докладчику.

Вадим Чумак пояснил, что у общественников с властями области и города сложились довольно конструктивные отношения. "Если говорить о проблеме обманутых дольщиков, то мы вносим свою лепту в ее решение. С нашей стороны, мы занимаемся вопросом обеспечения этих людей жильем. А правоохранительные органы решают эту проблему со своей стороны", — пояснил Вадим Чумак.

Также Игорь Шпектор обозначил, что самарцы регулярно направляют жалобы в его адрес по вопросам благоустройства города, некачественной работы ЖКХ, нехватки детских площадок и др.

"К сожалению, Самара заслуживает внимания нашей комиссии. Мы выберем время и приедем лично, чтобы разобраться в этих вопросах на месте", — прокомментировал Игорь Шпектор. 

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